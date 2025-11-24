Европа готовится к прекращению американской помощи Украине
Согласно информации газеты Financial Times, европейские страны активно готовятся к потенциальному прекращению американской поддержки Украины.
Как заявил анонимный высокопоставленный европейский чиновник: "Это сценарий, к которому мы, очевидно, готовимся".
Напомним, что украинские и американские представители в ходе переговоров в Женеве существенно доработали первоначальный 28-пунктовый план мирного урегулирования.
Ранее сообщалось, что Украина одобрила измененный мирный план США.