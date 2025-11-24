Дата встречи США и РФ по урегулирования на Украине еще не назначена

Дата возможной встречи американских официальных лиц с российскими представителями в рамках урегулирования конфликта на Украине еще не назначена. Об этом, ссылаясь на двух чиновников США, сообщила на своей странице в социальной сети Х ведущая телеканала CBS Маргарет Бреннан. Она отметила, что встреча американцев с официальными лицами из России еще не включена в график.

24 ноября государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон получил от Москвы "множество письменных неофициальных документов" при обсуждении урегулирования конфликта на Украине.

Госсекретарь подчеркнул, что Россия является очевидной частью уравнения по плану урегулирования конфликта на Украине. За день до этого газета The New York Times со ссылкой на американского чиновника сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа готовится к переговорам с Россией, посвященным обсуждению нового плана по урегулированию на Украине.