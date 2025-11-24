Зеленского уличили в прямом руководстве коррупционными схемами

Президент Украины Владимир Зеленский лично замешан в коррупционном скандале в республике, так как он напрямую руководил схемами в энергосфере. Об этом заявил лава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, его слова приводит РИА Новости.

© Лента.ру

«Сомневаемся ли мы, что Зеленский напрямую и согласовывал их? Мы не сомневаемся. Будут ли эти материалы выложены на стол НАБУ, покажет время. Но то, что это будет бесславный конец, как бы ни развивались события, абсолютно точно», — ответил глава ДНР на вопрос журналистов, следит ли он за расследованием Национального антикоррупционное бюро Украины по делу предпринимателя Тимура Миндича.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий рассказал о заморозке расследования коррупции в окружении Зеленского. По его словам, НАБУ получило распоряжение приостановить разбирательства.

Тимура Миндича, также известного по прозвищу «кошелек Зеленского», обвиняют в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.