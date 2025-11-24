Белый дом: США и Украина остались довольны мирными переговорами в Женеве

В состав американской делегации, которую возглавлял госсекретарь Марко Рубио, вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и другие представители администрации. Украинскую сторону представляли руководитель офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник ГУР Кирилл Буданов и другие официальные лица. Обсуждение велось вокруг американского плана урегулирования, включающего от 26 до 28 пунктов. "Мы прибыли сюда с одной целью, которая заключалась в том, чтобы взять 28 пунктов или 26 пунктов, в зависимости от версии, и попытаться сократить число неурегулированных вопросов", — рассказал Рубио. Он считает, что эта задача была "в значительной мере" выполнена. В Женеве также состоялись встречи Рубио с советниками по национальной безопасности ключевых европейских партнеров. По его словам, европейская сторона услышала "невероятное количество позитива как с украинской, так и с американской стороны относительно прогресса". "Самая продуктивная встреча" Марко Рубио охарактеризовал завершившийся раунд консультаций как наиболее успешный с начала работы над мирным документом. Переговоры в воскресенье стали "самыми позитивными на данный момент" и "самой продуктивной и содержательной встречей с начала процесса". При этом госсекретарь отметил, что процесс далек от завершения: "Пока рано подводить итоги консультаций с украинской стороной, так как они еще не окончены. Но работа продолжается, и поскольку это по-прежнему рабочий процесс, я не хочу объявлять здесь о победе или окончательном результате". Рубио назвал обсуждаемый документ "живым, дышащим", подчеркивая его подвижность: "Каждый день, благодаря нашим предложениям, он меняется". "Хотим сделать это как можно скорее" Глава Госдепа подтвердил стремление Вашингтона к максимально быстрому завершению работы. "Мы хотим сделать это как можно скорее. Мы крайне оптимистично настроены на то, что нам удастся осуществить это в разумные сроки, очень скоро", — сказал Рубио, добавив, что "нам нужно еще немного времени". Госсекретарь отметил, что оставшиеся вопросы не являются критическими: "Могу сказать, что остающиеся открытыми вопросы не являются непреодолимыми". Он указал, что точные сроки завершения мирного процесса не установлены: "Неважно, будет ли это четверг, пятница, среда, понедельник или следующая неделя, мы хотим, чтобы это произошло в скором времени, потому что люди страдают". По словам Рубио, в ближайшие дни план может продолжить меняться: "К завтрашнему или послезавтрашнему дню он может еще больше развиться и измениться". Рубио отметил, что часть вопросов требует отдельного обсуждения с европейскими партнерами, поскольку касается их роли и вопросов безопасности. Вашингтон, по его словам, "хорошо понимает приоритеты и красные линии, а также важные вопросы обеих сторон". ~По словам Рубио, президент США Дональд Трамп удовлетворен достигнутым прогрессом: "Он был очень позитивным".~ Глава офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что диалог оказался результативным. Он назвал встречу "очень продуктивной сессией со значительным прогрессом". Заявление Белого дома По итогам воскресных переговоров Белый дом выступил с заявлением: переговоры "были конструктивными, предметными и уважительными, что подчеркнуло общую приверженность достижению справедливого и прочного мира". Обе стороны "согласились с высокой продуктивностью консультаций". Обсуждения подтвердили: "Любое будущее соглашение должно полностью гарантировать суверенитет Украины и обеспечить устойчивый и справедливый мир". ~В результате обсуждений стороны разработали обновленный и доработанный проект мирного соглашения.~ Как сообщил Белый дом, украинская делегация "подтвердила свою признательность за неизменную приверженность Соединенных Штатов и лично президента Дональда Трампа неустанным усилиям, направленным на прекращение войны и предотвращение гибели людей".