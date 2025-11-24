Мерц оценил перспективу восстановления «Большой восьмерки» с Россией

Предпосылок для восстановления «Большой восьмерки» (G8) с Россией в качестве ее члена нет. Это в интервью Deutsche Welle (DW; признана в России СМИ-иноагентом) заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

«В настоящее время я не вижу, чтобы среди шести нынешних членов G7, которые не являются Америкой, была какая-то готовность снова принять Россию в эту группу», — подчеркнул глава правительства.

По словам бундесканцлера, Россия сможет вступить обратно в организацию только на основании консенсуса всех стран, входящих в «Группу семи».

Ранее страны G7 в совместном заявлении в контексте поддержки Украины сообщили о планах на замороженные российские активы.