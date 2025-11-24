Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил, что в 2024 году у него диагностировали рак простаты. Об этом написало издание Times.

По его словам, в прошлом году он сдал анализ на простат-специфический антиген, который показал высокий результат, после чего ему пришлось делать МРТ и биопсию.

Кэмерон отметил, что не любит обсуждать свои проблемы со здоровьем, но чувствует себя обязанным это сделать. Зачастую мужчины стесняются говорить о том, что тесно связано с сексуальным здоровьем, добавил он.

— Я прошел фокальную терапию рака простаты, после чего сделал еще одно МРТ. Результаты принесли огромное облегчение, — рассказал бывший премьер газете.

