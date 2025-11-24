Помощники Трампа по телефону зачитывали Зеленскому план по Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер на встрече с секретарем СНБО Украины Рустемом Умеровым зачитывали президенту республики Владимиру Зеленскому по телефону план Вашингтона по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники.

Отмечается, что идея позвонить Зеленскому принадлежала Умерову, однако обсудить план по телефону не было возможности.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.