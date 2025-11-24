В США допустили новый визит Зеленского в Вашингтон при одном условии

Президент Украины Владимир Зеленский может приехать в Вашингтон с новым визитом на этой неделе. Такое развитие событий допустили в ходе обсуждения власти США и Украины, передает CBS News, ссылаясь на чиновников обеих сторон.

Темой встречи, вероятно, станет мирное урегулирование конфликта на Украине.

Собеседники телеканала отметили, что поездка Зеленского в США состоится при одном условии — если переговоры по мирному плану в Женеве пройдут успешно.

Еще одним вероятным результатом встречи американской и украинской делегаций в Швейцарии назвали поездку министра армии США Дэниела Дрисколла в Россию, либо в другое место для встречи с официальными лицами РФ.