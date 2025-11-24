Стала известна цель возможного визита Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский во время возможного визита в США на этой неделе намерен обсудить наиболее чувствительные вопросы предлагаемого мирного плана.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

«Главная идея заключается в том, что они [президенты Владимир Зеленский и Дональд Трамп] обсудят наиболее чувствительные вопросы мирного плана, такие как территориальный вопрос», — заявил собеседник агентства.

В то же время уточняется, что дата возможного визита «пока не определена».

Каковы результаты первого этапа переговоров в Женеве?

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Трамп выразил удовлетворение прогрессом, достигнутым на переговорах между США и Украиной.

23 ноября в Женеве прошли переговоры, целью которых было согласование текста мирного плана в преддверии встречи Зеленского с Трампом. В совещании участвовали Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Предметом обсуждения стал мирный план по Украине.