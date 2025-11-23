Рубио: конфликт на Украине может "очень скоро" завершиться

Рубио считает, что конфликт на Украине может "очень скоро" завершиться
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что конфликт на Украине будет завершен "очень скоро" благодаря достигнутому на переговорах "существенному прогрессу". Об этом он заявил на пресс-конференции в Женеве по итогам встречи с украинской делегацией.
Рубио подчеркнул, что Вашингтон стремится "покончить с этим как можно скорее", отметив, что он "очень оптимистичен".
"Мы очень оптимистичны, что достигнем цели в очень разумный период времени, очень скоро", - сказал госсекретарь.
Дипломат пояснил, что не может назвать точный срок завершения конфликта, так как работа продолжается, но главное - это скорость.
"Неважно, будет ли это четверг, пятница, среда, понедельник или следующая неделя, мы хотим, чтобы это произошло в скором времени, потому что люди страдают", - добавил он.