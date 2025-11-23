План США по Украине по итогам переговоров в Женеве изменился

Украинские и американские официальные лица обсудили в Женеве состоящий из 28 пунктов план мирного урегулирования, и теперь его рабочий вариант отличается от первоначального. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на западного чиновника.

© Zuma / ТАСС

Рабочий вариант плана уже отличается от версии, которая была опубликована украинским законодателем онлайн 20 ноября, отмечает газета. По словам чиновника, изменения были внесены после обсуждения плана украинскими и американскими официальными лицами.

Издание не уточняет, какие из пунктов подверглись изменениям.