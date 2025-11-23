Рубио допустил возможность нового разговора Трампа и Зеленского

Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио допустил возможность нового телефонного разговора американского главы Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Однако уверенности в этом сейчас нет, предупредил американский чиновник в ходе пресс-конференции в Женеве, пишет РИА Новости.

«Я не знаю. Это возможно», — ответил Рубио на вопрос о возможном разговоре лидеров двух стран.

Ранее Марко Рубио рассказал, что участники переговоров по урегулированию конфликта на Украине работают в Женеве над сближением позиций и изменениями в плане США. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, встреча проходит продуктивно.

При этом агентство Bloomberg написало, что американские представители оказывают давление на Украину. Штаты требуют принять план из 28 пунктов по урегулированию конфликта.

23 ноября Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретились с украинской делегацией в дипломатической миссии США в Женеве.