Рубио: в план урегулирования по Украине могут внести изменения в ближайшие дни
Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что в план урегулирования конфликта на Украине могут быть внесены изменения уже в ближайшие дни из-за быстрого развития переговорного процесса.
"Я не собираюсь спекулировать или вдаваться в подробности каких-либо конкретных пунктов последней версии предложения, потому что, откровенно говоря, к завтрашнему или послезавтрашнему дню оно может еще больше развиться и измениться", - сказал Рубио на пресс-конференции в Женеве.
Рубио объяснил решение не привлекать Россию к корректировке мирного плана по Украине
При этом госсекретарь подчеркнул, что он "очень оптимистичен" в отношении возможности достижения договоренности. "Мы достигли огромного прогресса", - указал он.