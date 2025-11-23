Мерц утверждает, что власти ФРГ узнали о плане США по Украине только 21 ноября

Канцлер Германии Фридрих Мерц, вопреки информации СМИ, заявил, что власти ФРГ узнали о мирном плане США по Украине только 21 ноября.

"Мы знаем об этом плане из 28 пунктов с прошлой пятницы", - утверждал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом). Тогда же, как заявил Мерц, он позвонил президенту США Дональду Трампу. "Я сказал ему, что с некоторыми пунктами мы можем согласиться, а с другими - нет", - сказал канцлер.

Газета Berliner Zeitung ранее со ссылкой на собственные источники сообщала, что в Берлине знали о новой инициативе США по урегулированию конфликта на Украине с конца октября, а "национальный совет безопасности обсудил их 11 ноября". Проект документа был передан 4 ноября в Ведомство федерального канцлера "по защищенным каналам", отметила Berliner Zeitung.

Мерц в интервью DW заявил, что, на его взгляд, "не удастся договориться по всем 28 пунктам до четверга (27 ноября - прим. ТАСС)".

"Поэтому мы хотим понять, по каким частям этого плана можно достигнуть согласия - со стороны американцев, европейцев и Украины с одной стороны и России - с другой", - отметил канцлер. По его словам, к 27 ноября реально лишь добиться "промежуточного шага".

Ранее Трамп заявил, что Украина должна согласиться на предложенный Вашингтоном план урегулирования кризиса к 27 ноября. По его мнению, этот день - "подходящее время".