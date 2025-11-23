Рубио: все разногласия по мирному плану по Украине можно преодолеть
Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что все разногласия, касающиеся плана по урегулированию конфликта на Украине, можно преодолеть.
«Я могу сказать вам, что нерешённые вопросы не являются неразрешимыми. Нам просто нужно больше времени, чем есть у нас сейчас», — сказал он.
Рубио также отметил, что США понимают красные линии обеих сторон украинского конфликта.
Ранее он назвал встречу в Женеве по Украине наиболее продуктивной за всё время.