Рубио: все разногласия по мирному плану по Украине можно преодолеть

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что все разногласия, касающиеся плана по урегулированию конфликта на Украине, можно преодолеть.

© ТАСС/Zuma

«Я могу сказать вам, что нерешённые вопросы не являются неразрешимыми. Нам просто нужно больше времени, чем есть у нас сейчас», — сказал он.

Рубио также отметил, что США понимают красные линии обеих сторон украинского конфликта.

Ранее он назвал встречу в Женеве по Украине наиболее продуктивной за всё время.