СМИ: представители США в Женеве требуют от Украины принять мирный план

Bloomberg: представители США в Женеве требуют от Украины принять мирный план
Американские чиновники оказывают давление на Украину, требуя принять план из 28 пунктов по урегулированию конфликта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Официальные лица США, включая госсекретаря Марко Рубио и спецпосланника Стива Уиткоффа, проводят встречи с украинскими коллегами в Женеве, где настаивают на скорейшем заключении сделки. Агентство отмечает, что США также попросили Киев засвидетельствовать, что он внес свои предложения в план после того, как появились утверждения, что Москва "внесла значительный вклад" в разработку плана. При этом ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что США предметно не обсуждали с Россией свой план по украинскому урегулированию.
Встречи в Женеве проходят с участием министра Сухопутных войск (армии) США Дэниела Дрисколла, который проводил "позитивные и конструктивные переговоры" с украинской делегацией в субботу и воскресенье.
Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону. Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.