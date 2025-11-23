США обвинили Украину в утечке в СМИ деталей мирного плана

Представители администрации США в ходе переговоров с Украиной в Женеве обвинили членов украинской делегации в организации негативной утечки в американские СМИ подробностей предложенного Вашингтоном плана урегулирования украинского конфликта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

"Во время встречи американская сторона обвинила украинцев в утечке негативных подробностей плана в американскую прессу. Украинцы согласились сделать позитивное заявление от имени одного из своих переговорщиков, чтобы разрядить обстановку", - написал Равид в X.

Он также указал, что в ходе переговоров Украина потребовала внести изменения в предложенный американской стороной план и США выразили готовность это сделать.

Ранее госсекретарь Марко Рубио сообщил в журналистам в Женеве, что стороны достигли прогресса в ходе консультаций и прорабатывают корректировки плана урегулирования кризиса на Украине.

23 ноября Владимир Зеленский заявил, что в Швейцарии начались встречи украинской делегации с европейскими партнерами и американской делегацией для обсуждения шагов по прекращению конфликта. Ранее агентство Reuters со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что представители Вашингтона и Киева в ходе переговоров в Женеве намерены согласовать последние детали американского проекта плана урегулирования конфликта.

22 ноября лидеры стран ЕС заявили о своем несогласии с рядом пунктов этого проекта и о необходимости его доработки. Газета Bild со ссылкой на собственные источники сообщила, что правительство ФРГ крайне обеспокоено инициативой США и начало работать над дипломатическими контрмерами. Согласно американскому плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

На Западе раскритиковали план Евросоюза по Украине

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.