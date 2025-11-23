Infotrans: застрявшие в Белоруссии фуры направились в Литву

Грузовики с литовской регистрацией, застрявшие в Белоруссии на время закрытия границы, направились в балтийскую республику. Об этом сообщил белорусский новостной транспортно-логистический портал Infotrans Media Belarus.

По его данным, большегрузы направились из мест стоянок в Белоруссии, где они ожидали возобновления движения через границу, в Литву через пункты пропуска "Каменный лог" ("Мядининкай" на литовской стороне) и "Бенякони" ("Шальчининкай" на литовской стороне). Портал отмечает, что препятствий с белорусской стороны на перемещение литовских грузовиков нет.

По информации Infotrans Media Belarus, погранпереход "Каменный лог" - "Мядининкай" забит под завязку литовскими фурами.

Пропускная способность грузовиков в литовском "Мядининкае" не увеличилась. Все грузовики, направляющиеся из Белоруссии в Литву, отправляют на рентген, сообщил портал со ссылкой на "Ассоциацию интермодальных перевозок и логистики" (АИПЛ).

Интенсивный поток грузовиков идет и в обратном направлении из Литвы в Белоруссию. В "Мядининкае" движение весьма интенсивное, однако со стороны балтийской республики работает только одно окно, добавил Infotrans Media Belarus.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции, которая, по утверждению Вильнюса, угрожала безопасности гражданской авиации. В ответ Минск прекратил пропуск литовских фур через границу и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков. В четверг Литва открыла границу.