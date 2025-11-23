Рубио объяснил решение не привлекать Россию к корректировке мирного плана по Украине

Американская и украинская делегации работают над тем, чтобы скорректировать мирный план по Украине и достичь того, чтобы лидеры двух стран одобрили эти изменения. Но российскую сторону не привлекают к этому процессу, заявил госсекретарь США Марко Рубио, его выступление транслировал телеканал CNN.

По его словам, администрация американского лидера Дональда Трампа за последние несколько месяцев получила исчерпывающие данные о том, что для Москвы является приоритетным в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Марко Рубио сделал заявление о переговорах в Женеве по Украине

«Конечно же, есть еще российская сторона уравнения. Но, повторюсь, мы считаем, что за последние девять месяцев мы получили довольно существенное понимание некоторых вещей, которые действительно важны для них», — пояснил Рубио.

Ранее газета The New York Times писала, что Белый дом захотел провести переговоры с Россией по итогам встреч представителей США, Украины и Запада в Женеве.