Дуров: Версия о причастности Франции к гибели Чарли Кирка звучит правдоподобно

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что версия о причастности Франции к гибели американского консервативного активиста Чарли Кирка звучит правдоподобно.

"Проанализировав все, что Чарли Кирк когда-либо говорил о президенте Франции Эммануэле Макроне, я нахожу информацию о причастности Франции к его смерти вполне правдоподобной", - написал он на своей странице в X (бывший Twitter, заблокирована в России).

Дуров также напомнил, что Кирк призывал ввести пошлины в размере 300% для Франции до того момента, пока не снимут обвинения против предпринимателя.

Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?

Напомним, что американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс сообщила со ссылкой на источник в Елисейском дворце, что убийца Кирка обучался в 13-й бригаде Французского легиона, а власти США якобы знали об этом.