Дуров: Версия о причастности Франции к гибели Чарли Кирка звучит правдоподобно
Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров считает, что версия о причастности Франции к гибели американского консервативного активиста Чарли Кирка звучит правдоподобно.
Дуров также напомнил, что Кирк призывал ввести пошлины в размере 300% для Франции до того момента, пока не снимут обвинения против предпринимателя.
Кто такой Чарли Кирк и за что его убили?
Напомним, что американская журналистка и блогер Кэндис Оуэнс сообщила со ссылкой на источник в Елисейском дворце, что убийца Кирка обучался в 13-й бригаде Французского легиона, а власти США якобы знали об этом.