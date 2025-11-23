Премьер Чехии высказался по поводу плана США по Украине

План США по Украине является отправной точкой для дальнейших переговоров об урегулировании конфликта в этой стране. Об этом заявил журналистам уходящий в отставку премьер-министр Чехии Петр Фиала.

"Американский план является отправной точкой для дальнейших переговоров", - сказал он перед вылетом в Луанду.

В столице Анголы он примет участие 24 и 25 ноября в саммите Евросоюза и Африканского союза. В рамках встречи состоятся переговоры по вопросу прекращения конфликта на Украине.

Фиала выразил поддержку Украине. Реализация плана урегулирования конфликта, по его словам, возможна только при достижении полного согласия Киева.

Премьер проинформировал, что в понедельник, 24 ноября, на полях саммита в Луанде пройдет специальная встреча лидеров стран Европы.