Европейские политики написали письмо Трампу

Группа из 47 европейских законодателей, представляющих разные страны, написала открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором предостерегла от уступок России в ходе мирного урегулирования конфликта на Украине. Текст обращения есть в распоряжении издания Kyiv Independent.

В нем утверждается, что любое «умиротворение» России и любые попытки оказать давление на Украину являются «морально предосудительными и нарушают человеческую порядочность». По мнению авторов, «потакание» России означает отказ от общих ценностей и ввержение свободного мира в «анархию и хаос».

«Сильное американское лидерство — единственная надежда. Запуганная Америка никогда не сможет снова стать великой; запуганная Америка никогда не сможет стать первой», — говорится в письме.

Стала известна цель возможного визита Зеленского в США

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры, направленные на согласование итогового варианта мирного плана, предшествующие потенциальной встрече Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. В этих консультациях приняли участие государственный секретарь США Марко Рубио и специальный представитель Трампа Стивен Уиткофф. Ключевой темой обсуждения стал именно мирный план по урегулированию украинского конфликта.