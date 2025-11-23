Мерц: финансовые аспекты плана США по Украине "неприемлемы"

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал неприемлемыми для европейцев финансовые аспекты мирного плана США по Украине, а именно, касающиеся замороженных российских активов.

"Это неприемлемо", - сказал он в интервью телеканалу ARD. "Это часть плана из 28 пунктов, которая совершенно точно не реализуема без нашего одобрения", - добавил Мерц.

Он обратил внимание на то, что в ЕС обсуждается вариант использования замороженных активов в качестве займа.

"И если этот кредит будет выдан, то он будет выдан ЕС и будет выдан Украине, с тем чтобы она могла продолжать покупать оружие", - утверждал канцлер.

"Но это не то, что сейчас напрямую затрагивает американцев, и поэтому, конечно, американцы не могут и распоряжаться этой суммой. И требование [США] добавить к ним еще €100 млрд из Европы, это также не то, что, на наш взгляд, может получить одобрение", - добавил Мерц.

Раскрыт мирный план Европы по конфликту на Украине

Американский план, содержание которого стало известно западным СМИ, предусматривает передачу €100 млрд из замороженных в Европе активов РФ в фонд восстановления Украины, 50% прибыли из которого пойдет США.

При этом канцлер ответил утвердительно на вопрос, действительно ли европейцы готовы воспротивиться планам Вашингтона, если президент США Дональд Трамп не проявит гибкости в этом вопросе.