Стало известно о росте влияния Вэнса в урегулировании конфликта на Украине

Роль вице-президента США Джей Ди Вэнса в усилиях Вашингтона по мирному урегулированию конфликта на Украине все возрастает, указывает агентство Bloomberg.

В частности, в подготовке нового американского плана по разрешению украинского кризиса "принимал активное участие" заместитель помощника Вэнса по национальной безопасности Энди Бейкер. Подобное положение дел, отмечает агентство, "является еще одним признаком влияния" вице-президента США.

Помимо этого, указывает Bloomberg, министр Сухопутных войск (армии) США Дэниел Дрисколл, с которым в свое время Вэнс учился в Йельском университете, стал новым посредником во взаимодействии с европейскими чиновниками. Отмечается, что Дрисколл на этой неделе постоянно был на связи как с вице-президентом США так и со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом. Дрисколл также присоединился к Уиткоффу и госсекретарю США Марко Рубио на переговорах в Женеве по украинскому урегулированию. Пока остается неясным, пишет агентство, "хотят ли американцы видеть европейцев вместе с украинцами" на данных переговорах.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Марко Рубио сделал заявление о переговорах в Женеве по Украине

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.