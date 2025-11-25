«У вас были шансы»: план урегулирования на Украине может написать только победитель

Проблема со всеми этими «планами урегулирования» только в том, что никто не предлагает план урегулирования. Все пишут план своей победы.

Как сказал во вторник глава МИД России Лавров, в настоящее время США «единственные из лидеров западного мира, в отличие от Лондона, Брюсселя, Парижа, Берлина, проявляют инициативу в том, чтобы найти пути к урегулированию». Заметьте — только найти пути.

Потому что, если посмотреть на «28 пунктов» предложенных Трампом, то это, и правда, поиск путей: Россия вон то уступит, но получит это, Украина уступит это, но получит то, гарантии безопасности, в набросках, могут быть такими...

Все разошлись обиженными, а выигрывают США. Потому что получают 100 млрд из российских замороженных активов в российско-американский фонд «для Украины» и половину прибыли от его деятельности. Остальное тоже осваивают вместе с Россией. И перекладывают все обеспечение Украины на Европу.

Чего там насочиняли Украина вместе с США, корректировавшие план Трампа, точно по пунктам не известно. Но уже ясно, что количество пунктов сократили, убрав оттуда все упоминавшиеся российские «требования». Требования в кавычках — потому что это требования России в представлении США, типа отхода ВСУ с Донбасса и заморозки линии боевого соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях. Проще говоря, Украина нарисовала свой мирный план, означающий ее победу.

Они не одиноки в галлюцинациях.

Европа, а точнее нынешние лидеры ЕС, считают победителями именно себя. Потому что их план вообще игнорирует требования России и реальное положение дел на земле. Как будто и не было ничего: огонь немедленно прекратить, Украина будет в НАТО если согласятся все члены альянса, никаких ограничений на вооружения, никакого признания новых территорий, Москва должна платить и каяться. Почему? Потому что «агрессор должен быть наказан». А Европа уверена, что агрессор — Россия, а они сами — белые и пушистые.

Урсула фон дер Ляйен после совещания с руководителями стран ЕС назвала, например, условия Евросоюза по достижению мира на Украине.

«Во-первых, границы не могут быть изменены силой». Опять с оговоркой, видимо, - никем, кроме Запада. Где такая страна — Югославия? Что с Косово и границами Сербии?

«Во-вторых, Украина как суверенное государство не может ограничивать свои вооруженные силы, что сделало бы страну уязвимой тем самым подорвало бы европейскую безопасность». Так Украина суверенна и сама решает, ограничивать ей свои вооруженные силы, или это дело Европы?

«В-третьих, центральная роль ЕС в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена». Вообще шикарно: устроили государственный переворот, превратили Украину в дубину против России, уже занесли ее для удара и Россия была вынуждена ответить. Роль в «обеспечении мира для Украины» сыграна Западом на 100 процентов.

Магическое мышление захватило Европу. Они победители — и точка.

«Когда они сейчас говорят «не сметь без нас ничего делать»: у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили»,— сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя позицию европейцев по конфликту на Украине.

План урегулирования — это не план победы. Но реальным он станет, когда его напишут реальные победители.