В Польше раскрыли дату обсуждения плана США между Европой и Украиной

Министры иностранных дел (МИД) стран Евросоюза проведут вечером 23 ноября переговоры в формате телеконференции с их коллегой из Украины по мирному плану США об урегулировании конфликта. Об этом на своей странице в социальной сети X сообщил глава польского внешнеполитического ведомства Радослав Сикорский.

«Сегодня (23 ноября — прим. ред.) состоится телефонная конференция министров иностранных дел стран ЕС и министра иностранных дел Украины по поводу российско-американских мирных предложений», — заявил он.

До этого член конституционного комитета Совфеда Алексей Пушков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится афишировать свою настоящую позицию по поводу мирного плана США о разрешении конфликта. Он допускает, что европейские представители вновь пошли на полную поддержку Украины и попросили Зеленского «тихо сопротивляться» президенту США Дональду Трампу до того момента, пока они не выдвинут собственный альтеративный план.

Британская газета Telegraph писала, что европейские страны допускают возможность поэтапного смягчения санкций против России, если будут достигнуты договоренности по урегулированию ситуации на Украине.