Появился полный текст мирного плана по Украине от ЕС

Появился полный текст плана Евросоюза по урегулированию конфликта на Украине. Его публикует британская газета The Telegraph.

Подобный «мирный план» по Украине был подготовлен в ответ на предложение президента США Дональда Трампа. В нем прописаны 24 позиции с требованиями.

В тексте сказано, что после окончания конфликта должны быть созданы меры для надежного мира и безопасности. Россия и Украины будут обязаны соблюдать прекращение огня во всех сферах, в том числе в небе и на море.

СМИ: США и Украина добились прогресса, обсуждая новый мирный план

Москва и Киев обязаны начать переговоры касательно участия третьих стран в мониторинге обстановки, уточняется в сообщении. Помимо этого, следить за режимом прекращения огня будут союзники Украины под началом США. Все это должно быть, как отмечается, в дистанционном формате, однако страны имеют право для этих целей использовать и БПЛА.