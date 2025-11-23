Марко Рубио сделал заявление о переговорах в Женеве по Украине

По словам госсекретаря США, представители Евросоюза, Соединённых Штатов и Киева достигли прогресса в урегулировании конфликта.

«Делегации США и Украины в настоящее время прорабатывают поступившие предложения по мирному плану Дональда Трампа. Наши команды сейчас ушли в свои комнаты. Мы поработали над внесением некоторых изменений, корректировок в надежде продвинуться вперёд в устранении разногласий и приблизиться к чему-то, что устраивает и Украину, и, очевидно, Соединённые Штаты», — заявил Рубио.

Глава Госдепа США добавил, что переговоры в Женеве продолжаются. Политик пообещал выступить перед журналистами с подробностями по итогам дискуссий.