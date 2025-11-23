СМИ: США и Украина добились прогресса, обсуждая новый мирный план

Официальные представители США и Украины добились в Женеве прогресса, обсуждая новый мирный план. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на анонимных американских и украинских чиновников.

© ТАСС/Zuma

Издание отмечает, что дипломатические переговоры по поводу плана «ускорились» с тех пор, как он был обнародован СМИ во вторник.

Источник сообщил порталу, что делегация США в воскресенье начала переговоры с украинцами. Встреча проходит в посольстве США в Женеве. Уже есть позитивные новости.

Раскрыта цель Зеленского до дедлайна Трампа

«Высокопоставленные американские и украинские официальные лица в Женеве добиваются прогресса в направлении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану», — пишет Axios.

С американской стороны в переговорах участвуют госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и советник Трампа Джаред Кушнер.