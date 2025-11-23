СМИ: США и Украина добились прогресса, обсуждая новый мирный план
Официальные представители США и Украины добились в Женеве прогресса, обсуждая новый мирный план. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на анонимных американских и украинских чиновников.
Издание отмечает, что дипломатические переговоры по поводу плана «ускорились» с тех пор, как он был обнародован СМИ во вторник.
Источник сообщил порталу, что делегация США в воскресенье начала переговоры с украинцами. Встреча проходит в посольстве США в Женеве. Уже есть позитивные новости.
Раскрыта цель Зеленского до дедлайна Трампа
«Высокопоставленные американские и украинские официальные лица в Женеве добиваются прогресса в направлении возможного соглашения по предложенному Вашингтоном мирному плану», — пишет Axios.
С американской стороны в переговорах участвуют госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф, министр армии Дэниел Дрисколл и советник Трампа Джаред Кушнер.
«Президент Трамп установил крайний срок — День Благодарения — для достижения взаимопонимания с Украиной», — напоминает портал.