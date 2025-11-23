Globo: Болсонару объяснил попытку снять электронный браслет паранойей

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару объяснил неудачную попытку снять электронный браслет отслеживания на ноге галлюцинацией вследствие приема медицинских препаратов.

"Свидетель заявил, что у него была "галлюцинация", что под дисплеем браслета находится какое-то подслушивающее устройство, вследствие чего он попытался вскрыть его", - приводит газета O Globo фрагмент материалов в распоряжении полиции. При этом Болсонару заверил, что у него не было намерения бежать из-под домашнего ареста.

"Свидетель объяснил [свое поведение] тем, что с пятницы по субботу у него была "в определенной степени паранойя" из-за лекарств, которые он принимал", - отмечается в тексте.

Ранее портал G1 сообщил, что Болсонару попытался снять электронный браслет отслеживания на ноге с помощью паяльника. Впоследствии экс-лидер был взят под стражу и переведен из-под домашнего ареста в отделение полиции. При этом Болсонару уже приговорен к более через 27 лет тюремного заключения по делу о попытке переворота против действующего президента страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Политик вскоре должен быть направлен в тюрьму.