Мерц оценил идею Трампа о возрождении G8 c участием России

В G7 только США готовы к сотрудничеству с Россией в рамках формата G8, остальные страны выступают против. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РИА Новости.

Мерц выступил на пресс-конференции после саммита G20 в Йоханнесбурге. Он прокомментировал один из пунктов американского плана по урегулированию украинского кризиса. В нем говорится о присоединении России к странам «семерки».

Канцлер напомнил, что Дональд Трамп до сих пор считает ошибкой исключение России из формата G8. Но если что-то менять в формате, то это должны решать все, кто входит ныне в G7.

«И сейчас я не вижу, чтобы у шести нынешних членов G7, которые не США, была бы готовность вновь принять Россию в этот круг», — сказал Мерц.

На этой неделе издание Wall Street Journal сообщило, что в американском мирном плане есть предложение воссоздать G8 с участием России.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон также выступил против сотрудничества с Россией в формате «Группы восьми».