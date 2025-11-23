В Британии сделали тревожное заявление о ближайшем будущем Украины

Жителей Украины ждет самая холодная и тяжелая зима за время конфликта, пишет обозреватель Люк Хардинг в статье для британской газеты The Guardian.

Автор статьи заметил, что отключения электроэнергии стали частью повседневной жизни не только в отдаленных населенных пунктах, но и в Киеве, Чернигове, других крупных городах.

В связи с этим, заметил обозреватель, люди и организации выживают как могут. Так, свет в здание черниговской больницы № 2 поступает от генератора и большой резервной батареи.

Украина признала наступление «разрушительной» зимы для страны

Хардинг уточнил, что общественное недовольство усилилось на фоне крупного коррупционного скандала в правительстве.

«Коррупция всегда была проблемой в постсоветских странах. Несмотря на это, новость стала неприятным сюрпризом. Для тех, кто находится на передовой, и для тех, у кого нет или почти нет власти, это как удар ножом в спину», — процитировал автор статьи Андрея Подвербного, репортера одного из черниговских изданий .

Жительница Чернигова Анна Кулиева разъяснила в беседе с обозревателем, что не собирается уезжать из родного города, несмотря на отключения света и бытовые трудности.

Женщина выразила надежду, что стране удастся преодолеть экономические и политические проблемы.