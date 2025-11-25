В Киеве заявили о наступлении «критического момента» для Украины

Для Украины на фоне продолжающегося обсуждения мирного плана США по решению конфликта наступил «критический момент». Такую оценку событий на украинском YouTube-канале Politeka высказал украинский политолог Руслан Бортник.

«Американцы фактически лишают нас, Украину, возможности играть на внутренних противоречиях внутри американской администрации, внутри американского политикума», — подчеркнул он.

По словам Бортника, «критический момент» для Киева заключается именно в требовании американской стороны подписать мирный план президента Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

Выступая 23 ноября на пресс-конференции в Женеве, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что участие Евросоюза и НАТО в процессе урегулирования украинского кризиса еще предстоит обсудить. По его словам, предложенный американской стороной мирный план постоянно дорабатывается и является «живым» документом. Рубио подчеркнул, что существуют разногласия, особенно в отношении судьбы российских активов и роли ЕС и НАТО в будущих мирных переговорах. Он добавил, что эти спорные моменты будут рассмотрены совместно с советниками по национальной безопасности стран Европы.

При этом 25 ноября Белый дом сообщил, что Соединенные Штаты прекратили финансирование украинского конфликта по решению Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО. Она отметила, что президент США полон оптимизма относительно перспектив разрешения конфликта на Украине.

Ранее в Кремле заявили о приемлемости положений мирного плана США по Украине.