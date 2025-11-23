Обозреватель FT: срыв мирного плана Трампа не отвечает интересам Украины

Киев согласился на переговоры по американскому плану урегулирования украинского кризиса с целью размыть или полностью исключить некоторые его аспекты, но не в интересах Украины будет его сорвать. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

По его мнению, Украина нехотя приняла этот план как основу для переговоров, полагая, что сможет изменить его при "поддержке своих друзей в Европе и Вашингтоне".

"Подобная тактика уже работала в прошлом", - напомнил Рахман о европейском участии после провальной встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в феврале.

"Однако Украина не должна работать с планом с единственной целью его "утопить". На фоне тревоги в Киеве и возмущения в Европе легко потерять из виду то обстоятельство, что самой Украине необходимо завершение войны. Плохая мирная сделка может поставить под угрозу выживание страны как поистине независимого государства. Но продолжение войны также наносит тяжелейший вред Украине", - говорится в статье.

Рахман обратил внимание среди прочего на то, что экономика страны находится на "искусственном дыхании", а уровень рождаемости стремительно падает.

"Американский план несет огромные риски для Украины. Но, если рассматривать его как отправную точку, а не как окончательный вариант, он все же может стать путем к завершению войны на условиях, приемлемых для Украины", - замечает журналист.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным.

Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России. В пятницу агентство Reuters сообщило, что администрация США потребовала от Украины подписать план до 27 ноября, пригрозив в противном случае прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией.