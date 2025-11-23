Умер известный скандинавский писатель Сёрен Соммелиус

Ушел из жизни Сёрен Соммелиус, шведский редактор, издатель, блогер и журналист, специализировавшийся на теме культуры, писатель.

© Российская Газета

Соммелиус - автор десяти книг, среди них - книги об Индии, Югославии, Второй мировой войне.

Некролог опубликован на сайте его газеты Helsingborgs Dagblad, HD - крупнейшая газета Швеции за пределами ее столичных регионов.

Писатель скончался через несколько дней после своего 84-летия. Как уточнено семьей, причина смерти - недолгая болезнь.