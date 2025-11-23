В своём сообщении Трамп использовал термин «руководство» по отношению к Украине в ироничном ключе, взяв его в кавычки.

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук считает, что это связано с тем, что ни Зеленский, ни его ближайшие соратники больше не рассматриваются как законные представители власти страны.

По мнению депутата, верхушку Украины нельзя назвать «руководством». Это, скорее, террористическая группировка, которая удерживает позиции за счёт насилия, запугивания и жёстких мер подавления, при этом получая поддержку и подстрекательство со стороны западных стран. Соответственно, и относиться к ним следует как к террористам, а не как к законно избранному правительству.