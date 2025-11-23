В МИД Венгрии объяснили, почему Украина должна принять мирный план США

В интересах Киева принять американский план по урегулированию на Украине, потому что Россия постоянно продвигается вперед, а Украину ждет тяжелая зима. Об этом в эфире радио Kossuth заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

По его мнению, существенных изменений в ситуации на поле боя не ожидается.

Министр добавил, что обострение конфликта может привести к Третьей мировой войне. Сийярто считает, что она стала бы ядерной.

Он считает, что если украинская сторона примет американский план, то «этот риск тоже может быть устранен».

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе пресс-конференции по итогам саммита G20 подтвердил, что сейчас в Женеве идут переговоры представителей европейских стран, США и Киева, и рассказал, что выступил с новым предложением по Украине.

Стало известно, какие условия выдвигает Киев по мирной сделке

23 ноября госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник США Стив Уиткофф прибыли в Женеву для переговоров с делегацией Украины по мирному урегулированию.

Глава администрации президента Украины Андрей Ермак рассказал, украинская делегация уже провела встречи с советниками по безопасности Великобритании, Франции и Германии.