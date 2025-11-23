Трамп обвинил украинское руководство в неблагодарности

США продолжают продавать оружие Североатлантическому альянсу, который передает его Украине. Однако Киев не выражает никакой благодарности за данные усилия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

В воскресенье американский президент написал в своей соцсети Truth Social, что до сих пор не услышал слов благодарности от украинского руководства за свою поддержку и усилия.

«Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине», — написал Трамп.

Он также обвинил экс-президента США Джо Байдена в фальсификации выборов 2020 года и разжигании украинского конфликта.

