Трамп обвинил украинское руководство в неблагодарности

Майк Габриелян

США продолжают продавать оружие Североатлантическому альянсу, который передает его Украине. Однако Киев не выражает никакой благодарности за данные усилия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает ТАСС.

Трамп обвинил украинское руководство в неблагодарности
© Global Look Press

В воскресенье американский президент написал в своей соцсети Truth Social, что до сих пор не услышал слов благодарности от украинского руководства за свою поддержку и усилия.

«Украинское руководство не выразило никакой благодарности за наши усилия, а Европа продолжает закупать нефть у России, США же продолжают продавать НАТО оружие на огромные суммы для дальнейшего распространения на Украине», — написал Трамп.

Он также обвинил экс-президента США Джо Байдена в фальсификации выборов 2020 года и разжигании украинского конфликта.

Стало известно, какие условия выдвигает Киев по мирной сделке

Ранее политолог РАН объяснил, зачем Зеленский попытается встретиться с Трампом на следующей неделе.