Лула да Силва прокомментировал грубые высказывания Мерца о Бразилии

Резкие слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о бразильском городе Белен-ду-Пара могут быть обусловлены тем, что политик не ознакомился должным образом с местной культурой, рассказал журналистам на полях саммита G20 в ЮАР президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее Мерц заявил в ходе выступления, что немцы живут в одной из самых прекрасных стран мира. Он добавил, что все журналисты, которые побывали с ним в Бразилии, пожелали вернуться домой, в Германию, и не пожелали остаться в латиноамериканской стране.

Репортеры попросили президента Бразилии прокомментировать слова главы кабмина Германии.

«Возможно, он не выходил прогуляться вечером, не попробовал манисобу [праздничное блюдо бразильской кухни], не потанцевал каримбо, так что приехал в Бразилию, но мысленно остался в Берлине. И он не смог познакомиться с Беленом», — отметил Лула да Силва.

Президент заметил, что при визите в Берлин познакомился бы с местной культурой и кулинарией.

Глава государства выразил надежду, что при следующем визите в Бразилию Мерц все же сможет оценить страну по достоинству и она понравится канцлеру.

