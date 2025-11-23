В Финляндии пройдет акция за открытие границы с Россией

В Финляндии пройдет серия автопробегов в знак протеста против решения Хельсинки о бессрочном закрытии границы с Россией. О старте мероприятий сообщило русскоязычное Александровское общество.

Представители Общества напомнили, что ровно два года назад официальный Хельсинки полностью закрыл пограничные переходы на границе с Россией. К этой дате решили приурочить специальную протестную акцию.

«Мы объявляем, что в воскресенье 14-го декабря 2025 года Александровское общество совместно с Иваном Девяткиным, Марко Хилтуненом и другими активистами организует серию автопробегов ко всем финским пунктам пропуска на границе с Россией!» — заявили в Александровском обществе.

Там подчеркнули, что хотят напомнить финской общественности о том, что «мы никуда не исчезли и по-прежнему считаем наши права на свободу передвижения и семейные связи нарушенными».

«В 12:00 одновременно на всех МАПП клаксонами мы сигнализируем о необходимости срочного открытия границы как в целях соблюдения прав человека, так и для улучшения общей депрессивной ситуации в Восточной Финляндии», — добавили организаторы.

Они уже подали соответствующие уведомления в полицию Финляндии.