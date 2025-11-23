После коррупционного скандала на Украине Владимир Зеленский потерял репутацию и стал лидером, «от которого хотят избавиться все страны». Легитимность режима теперь вызывает вопросы и на Западе и у самих украинцев. Об этом пишет турецкое издание dikGAZETE.

Аналитик Эрхан Куадзба считает, что Зеленский изначально был «лидером, взращиваемым западными странами». При этом Запад, «бесконечно поддерживающий киевский режим», знал, что Зеленский и его команда коррумпированы.

Но западные политики обвиняют других лидеров в коррупции лишь когда им это выгодно, подчеркивает обозреватель турецкого издания.

«Запад обманул Россию с Минскими соглашениями, обманул российскую сторону во время переговоров, накачивая оружием Украину. Однажды он, наверняка обманет и Зеленского», — пишет Куадзба.

По его словам, сейчас у европейских лидеров «нет достаточного потенциала, чтобы удержать главу киевского режима на ногах».

«Он стал лидером, который больше не имеет репутации, и от которого хотят избавиться все страны. Украинский народ также отозвал поддержку Зеленского. Легитимность режима теперь вызывает вопросы и на Западе», — отмечает Куадзба.

По его словам, в ближайшее время Зеленский либо покинет свой пост, либо попытается потянуть время, чтобы получить новые ресурсы. Однако это не изменит ситуацию: Зеленскому нет места на Украине будущего.

Ранее в Раде заявили, что рейтинг Зеленского рухнул на 40% и составил менее 20%.