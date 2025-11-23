Президент Бразилии рассмешил журналистов на G20

Lenta.ruиещё 1

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва попросил переводчика не шептать ему на ухо, чем рассмешил журналистов и членов правительства на пресс-конференции по итогам саммита «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Президент Бразилии рассмешил журналистов на G20
© Лента.Ru

Корреспондент европейского СМИ задала вопрос на английском языке, после чего переводчик начал переводить ее слова для бразильского лидера, но говорил в микрофон очень тихо. На это Лула де Сильва заявил, что тот говорит не только для себя и попросил быть громче. Он также добавил, что только первая леди Бразилии Розанжела Лула да Силва «мне на ухо шепчет».

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц наладил отношения с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой и предложил ему потанцевать вместе. Известно также, что Лула да Силва порекомендовал канцлеру рестораны, которые тот мог бы посетить во время следующего визита в бразильский город Белен-ду-Пара.