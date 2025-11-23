Крупный чиновник убежал от неудобных вопросов на саммите G-20

Репортёр RT столкнулась с неожиданной реакцией премьер-министра Ирландии на полях G-20: удивлённым выражением лица и поспешным уходом.

© Московский Комсомолец

Как сообщила Ольга Батаман, представитель Михола Мартина объяснил подобное поведение плотным графиком политика.

«Группа двадцати», или G20, представляет собой неофициальное объединение, состоящее из представителей правительств и руководителей центральных банков государств с передовыми и прогрессирующими экономиками. В состав этой группы входят девятнадцать стран, среди которых Российская Федерация, Австралия, Аргентина, Бразилия, Соединенное Королевство, Федеративная Республика Германия, Индия, Индонезия, Итальянская Республика, Канада, Китайская Народная Республика, Мексика, Королевство Саудовская Аравия, Соединенные Штаты Америки, Турецкая Республика, Французская Республика, Республика Корея, Южно-Африканская Республика, Япония. Помимо отдельных государств, в работе G20 участвуют Африканский союз и Европейский союз, выступающие в качестве коллективных членов.