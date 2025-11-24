Зеленский рассказал о планах после переговоров по мирному плану Трампа

Украинская делегация возвращается после переговоров с представителями США по мирному плану Трампа в Женеве.

Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сейчас наша делегация возвращается домой, и я жду полноценного доклада сегодня вечером относительно хода переговоров в Женеве и ключевых акцентов партнеров», — написал он.

По словам политика, после получения докладов будет решаться вопрос относительно дальнейших шагов Киева. Он подчеркнул, что Украина прдолжит координировать свои действия с европейскими странами и другими партнерами.

В Женеве Киев и Вашингтон обсудили мирный план Трампа и скорректировали неудобные для Киева пункты. По информации украинских СМИ, украинской стороне удалось согласовать с Вашингтоном позиции по вопросам численности Вооруженных сил и контроля над Запорожской атомной электростанцией.