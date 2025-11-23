Белый дом захотел провести переговоры с Россией

Администрация президента США Дональда Трампа готовит план переговоров с Россией по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на американского чиновника.

Как сообщается, организация переговоров с Россией проходит параллельно со встречами представителей США, Украины и Запада в Женеве, а сами переговоры состоятся по итогам обсуждения в Швейцарии.

По словам источника NYT, 23 ноября госсекретарь США Марко Рубио и спецпредставитель Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф встретились с украинской делегацией в дипломатической миссии США в Женеве. Министр армии США Дэниел Дрисколл также принял участие в переговорах, добавив, что обсуждения будут включать «более официальные контакты с руководством США и Украины».

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники раскрыло позицию Украины и Европы по территориальным уступкам. Отмечается, что США должны предоставить Киеву гарантии безопасности, аналогичные статье о коллективной обороне Североатлантического договора.