Стало известно, почему в мирный план Трампа включили пункт об амнистии

Пункт об амнистии для высокопоставленных украинских чиновников и военных был включен в мирный план президента США Дональда Трампа по просьбе Украины, пишет обозреватель Дэвид Игнатиус в статье для The Washington Post.

Напомним, что 19 ноября США представили новый план по урегулированию украинского конфликта, который предполагает передачу РФ территорий Донбасса, сокращение численности ВСУ до 600 тыс. человек и объявление русского языка государственным на Украине.

По данным автора статьи, в Вашингтоне полагают, что настал переломный момент — Киев потерпел поражение в ДНР, пытается купировать коррупционный скандал, Москва, в свою очередь, испытывает растущее экономическое давление и может пойти на компромиссы.

Кроме того, Трамп опирается на успешные израильский, иранский и другие кейсы, заметил Игнатиус.

На фоне этого, заметил журналист, началась работа над масштабным планом по урегулированию кризиса на Украине, в него были внесены пожелания Москвы и Киева.

«Они [США] также добавили пункт о послевоенной амнистии, по просьбе Украины, чтобы заверить Владимира Зеленского и членов его правительства в том, что им не грозит уголовное преследование в случае разрастания текущего коррупционного скандала», — пояснил обозреватель.

Игнатиус резюмировал, что в настоящее время украинский лидер стоит перед самым мучительным выбором за все последние годы.