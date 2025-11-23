Эрдоган анонсировал разговор с Путиным о возобновлении «зернового коридора»

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган завтра проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Турецкий лидер попросит открыть «зерновой коридор» в Черном море, также будет обсуждаться ситуация на Украине в свете последних событий, сообщает РИА Новости.

В воскресенье Эрдоган выступил на пресс-конференции по итогам саммита G20 в ЮАР. Он заявил, что «завтра у нас ожидаются телефонные переговоры с господином Владимиром Путиным».

«Я хочу спросить завтра уважаемого господина Путина о том, что мы можем сделать для возобновления "зернового коридора", и что мы можем сделать для завершения этого конфликта», — сказал Эрдоган.

Ранее в МИД Турции заявили, что только Анкара «смогла собрать за столом переговоров стороны» украинского конфликта.