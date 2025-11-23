Стало известно, какие условия выдвигает Киев по мирной сделке

Украина и ее европейские союзники в ходе встреч и консультаций будут настаивать на том, чтобы переговоры с Россией о любых территориальных обменах прошли только после прекращения огня вдоль нынешней линии фронта. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники

Собеседники агентства пояснили, что европейцы выступят со своими замечаниями по специфике урегулирования во время переговоров в Швейцарии.

Этим пожелания Киева и Брюсселя не исчерпываются — украинская делегация и европейские представители требуют от США гарантий безопасности, аналогичных ст. 5 о взаимной обороне НАТО, согласно которой нападение на одного участника альянса воспринимается как нападение на всех, пояснили источники.

Кроме того, украинская сторона настаивает на том, чтобы суверенные активы России, замороженные на счетах европейских организаций, были направлены Киеву в качестве компенсации.

Журналисты заметили, что ЕС не возражает против пункта плана, предусматривающего снятие санкций с России. Вместе с тем, Брюссель полагает, что реализация этого пункта мирной сделки должна проходить поэтапно, в зависимости от того, как Москва будет соблюдать договоренности.