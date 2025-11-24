Эрдоган заявил, что Турция готова содействовать прямым контактам по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Анкара готова содействовать прямым контактам между сторонами конфликта на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что Турция, как и в прошлом, готова и сегодня содействовать любым дипломатическим инициативам, которые способствовали бы прямым контактам между Москвой и Киевом, а также открывали бы путь к устойчивому миру в регионе.

Телефонный разговор Эрдогана и Путина состоялся в понедельник, 24 ноября. Уточняется, что стороны обсудили в том числе и украинский вопрос.

До этого президент Турции счел возможным достижение соглашения по Украине на основе предложенного вмериканским лидером Дональдом Трампом плана.

20 ноября украинский депутат Алексей Гончаренко опубликовал 28 пунктов мирного плана Дональда Трампа. По данным Financial Times, украинские чиновники раскритиковали документ и считают его неприемлемым без правок, хотя в Вашингтоне ожидают, что Зеленский подпишет его к 27 ноября. План включает отказ Украины от вступления в НАТО, новые границы, буферную зону, ограничения для ВСУ и использование замороженных активов России.