Европейский союз (ЕС) выступает против изменений границ Украины и не поддерживает ограничения, которые могли бы ослабить Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Об этом говорится в заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

«Мы согласовали основные элементы, необходимые для справедливого и прочного мира и суверенитета Украины», — заявила она.

По словам главы ЕК, первый вопрос касается границ Укарины. Евросоюз, по ее словам считает, что «границы нельзя менять силой». Она отметила, что Украина является независимым государством и в отношении ее армии не может быть никаких ограничений, которые могли бы сделать страну «уязвимой для будущих нападений».

Помимо этого, Фон дер Ляйен отметила, что важно в полной мере отразить центральную роль ЕС в обеспечении мира на Украине. По ее словам, украинская сторона должна иметь свободу и суверенное право выбирать свою судьбу, включая сотрудничество с объединением и вступление в него.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на копию документа писала, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для ВСУ и решать территориальные споры после прекращения огня.

Ранее сообщалось, что США угрозами хотят заставить Украину согласиться на план Трампа.